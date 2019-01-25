Хек в корзиночке из лаваша - бесподобно вкусная горячая закуска!

Обалденная горячая закуска! Причем как на вид, так и на вкус! Готовить - проще некуда: нарезаем лаваш и рыбу, выкладываем все красивенько в формы для кексов и в духовочку. На все про все буквально пол часа, ну может чуток больше, и шикарная горячая закуска уже готова удивлять своей красотой и поражать отменными вкусовыми качествами всех собравшихся за столом.

Думаю, запеченную в таком виде рыбу, даже такую простую как хек, запросто можно подавать на любой праздник. А что думаете по этому поводу вы?

Итак, нам понадобится:

филе от двух тушек хека

большой тонкий лаваш

пара сырых яиц

столовая ложка с горкой сметаны

грамм 80 твердого сыра

пол чайной ложечки соли.

Как приготовить:

1. Лаваш нарезаем на квадраты примерно одинаковой величины, такого размера, чтобы они могли полностью покрыть форму для кекса и образовать своего рода чашечку. Берем формы для кексов и вставляем в них нарезанный лаваш, формируя корзиночку (формы для кексов можно слегка смазать подсолнечным маслом или вставить в них бумажные формочки).

2. Рыбное филе разрезаем вдоль на тонкие полоски (из каждой филеечки у меня получилось по 3 полосочки), скручиваем их рулетиком и помещаем по одному в каждую корзиночку.

3. Яйца хорошенько взбиваем венчиком вместе с солью и сметаной. Полученной смесью заливаем рыбу в корзинках, стараемся заливку распределить везде поровну, посыпаем тертым сыром и отправляем в горячую духовку на 20-25 минут (температура 180 градусов).