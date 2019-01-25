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Хек в корзиночке из лаваша - бесподобно вкусная горячая закуска!

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Обалденная горячая закуска! Причем как на вид, так и на вкус! Готовить - проще некуда: нарезаем лаваш и рыбу, выкладываем все красивенько в формы для кексов и в духовочку. На все про все буквально пол часа, ну может чуток больше, и шикарная горячая закуска уже готова удивлять своей красотой и поражать отменными вкусовыми качествами всех собравшихся за столом.

Думаю, запеченную в таком виде рыбу, даже такую простую как хек, запросто можно подавать на любой праздник. А что думаете по этому поводу вы? 

 

Итак, нам понадобится: 

  • филе от двух тушек хека 
  • большой тонкий лаваш 
  • пара сырых яиц 
  • столовая ложка с горкой сметаны 
  • грамм 80 твердого сыра 
  • пол чайной ложечки соли.

 

Как приготовить:

 

1. Лаваш нарезаем на квадраты примерно одинаковой величины, такого размера, чтобы они могли полностью покрыть форму для кекса и образовать своего рода чашечку. Берем формы для кексов и вставляем в них нарезанный лаваш, формируя корзиночку (формы для кексов можно слегка смазать подсолнечным маслом или вставить в них бумажные формочки). 

 

2. Рыбное филе разрезаем вдоль на тонкие полоски (из каждой филеечки у меня получилось по 3 полосочки), скручиваем их рулетиком и помещаем по одному в каждую корзиночку. 

 

3. Яйца хорошенько взбиваем венчиком вместе с солью и сметаной. Полученной смесью заливаем рыбу в корзинках, стараемся заливку распределить везде поровну, посыпаем тертым сыром и отправляем в горячую духовку на 20-25 минут (температура 180 градусов).

 

Источник: Хек в корзиночке из лаваша - бесподобно вкусная горячая закуска!
Опубликовал:
Теги: вкусно готовим приготовление рецепт Рыба закуска лаваш
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Комментарии (1)

Сортировка: Рейтинг | Дата
Александра Исаева 
Может действительно бесподобно вкусная горячая закуска, но вид на противне, что перед жаркой, что после не приглядный,,, фото на тарелочке куда лучше?
25 янв 2019 05:07 Ответить
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